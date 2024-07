Bekijk hier onze Zomertoer aflevering 6: Verborgen parels van de regio Haarlem

Presentator Koen Bugter is inmiddels al een week onderweg om in alle hoeken van Noord-Holland op zoek te gaan naar 'verborgen parels'. Deze aflevering trekt door de regio Haarlem, samen op met fotograaf Koen van der Lee. Ze ontmoeten onder meer muzikant Yorick van Norden die een optreden geeft in een verscholen Haarlems hofje.