Verdachte met recordhoeveelheid ketamine in zijn schuur in Muiderberg wil eindelijk praten

De politie doet op 4 januari een inval in een woning aan de Googweg in Muiderberg. In de schuur achter de woning wordt een enorme hoeveelheid aan de drug ketamine aangetroffen. Het gaat om maar liefst 2163 kilo, met een straatwaarde van 55 miljoen euro. Een recordvangst in Nederland.

Het blijft niet alleen bij de ketamine. Ook wordt er 513 gram hennep, 4942 gram 2C-B en 11 gram lsd aangetroffen bij de inval, zo leest de Officier van Justitie deze ochtend voor.

Maar hoe en waarom deze recordhoeveelheid drugs in de Muiderbergse woning is gekomen blijft onduidelijk. De 56-jarige man die in de woning woont wordt aangehouden, maar heeft tot nu toe niets willen zeggen over de zaak. "Ik beroep mij op mijn zwijgrecht, ik weet het ook allemaal niet", verklaart de verdachte Naarder tegenover de politie en tijdens een eerdere zittingen. Het enige wat hij kwijt wil is dat het in de gevangenis lichamelijk niet goed met hem gaat.

Eindelijk praten

De hoop van zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie is dat de man woensdagochtend eindelijk wat meer kwijt wil. Dat wil de verdachte Naarder nu wel. Hij zegt dat hij niet wist wat er in de schuur stond. Hij verhuurde de schuur onder aan een inmiddels overleden vriend en een bekende. Wie die laatstgenoemde is wil hij niet zeggen. Hij wrijft de hele tijd in zijn handen en oogt nerveus en broos.

Wel zegt de Naarder te weten dat er iets illegaals bezig was. "Alles best, maar geen vuurwerk of harddrugs", zo hij gezegd hebben tegen de mannen. Hij krijgt duizend euro per maand in cash voor het onderverhuren van de schuur. Pas na de inval zou voor hem duidelijk worden wat er in de schuur lag: ruim 2000 kilo ketamine in plastic zakken in 71 dozen op zeven pallets.