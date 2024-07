82-jarige Castricumse voor ruim 4 duizend euro opgelicht, politie deelt camerabeeld

Die man pint diezelfde avond diverse keren. Dat gebeurt twee keer bij een automaat aan de Geesterduin in Castricum. Later die avond pint hij ook nog bij een geldautomaat in de Dorpsstraat, eveneens in Castricum. Totale buit? 4200 euro.

Signalement

De man heeft een licht-getinte huidskleur, en wordt tussen de 18 en 22 jaar oud geschat. Hij heeft donker haar met krullen en heeft een snort en sikje. Verder is hij brildragend, zo zien we hier. En had die dag een donkerblauwe trainingsbroek, een zwarte hoody en witte sneakers aan.