Vrouw (73) met Alzheimer uit Amsterdam vermist in Frankrijk, familie maakt zich zorgen

Dochter Brenda maakt zich grote zorgen. Volgens haar heeft haar moeder beginnende Alzheimer en kan ze soms in de war raken, vooral in onbekende omgevingen.

Geursporen

Brenda vertelt dat op camerabeelden is te zien hoe Marjan het vakantiepark zondag verlaat en daarbij verward lijkt. Niet veel later wordt alarm geslagen. De lokale Franse politie zet honden en helikopters in om de 73-jarige vrouw te vinden.

Brenda: "Er zijn geursporen gevonden, maar die leidden niet tot resultaat. Op de volgende dag pikten speurhonden een ander spoor op aan de andere kant van het park, maar ook dat leverde niets op."

Meerdere scenario's

Brenda, inmiddels zelf in Frankrijk, heeft vandaag gesproken met de lokale politie. Die houdt volgens haar alle opties open, gezien het uitgestrekte bosrijke en natuurlijke gebied waarin Marjan mogelijk verdwaald is geraakt, of misschien hulp heeft gezocht bij een voorbijganger en daarmee is meegereden.

Na dagen van zoeken is de vermissing van Marjan nu nationaal in Frankrijk opgeschaald. Morgen organiseert de lokale jagersvereniging een grootschalige zoekactie.

Brenda blijft hoopvol, maar beseft dat de situatie steeds zorgwekkender wordt. "We overwegen twee scenario's: dat ze verdwaald is in het bos, of dat ze met iemand is meegereden en nu de weg kwijt is door de angst en verwarring."