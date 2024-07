Burgerberaad stemt over plannen tegen afvaloverlast: mascotte, treintje en milieustraten

Afgelopen januari kregen 10.000 inwoners en een handjevol ondernemers een uitnodiging van de gemeente om mee te doen aan het burgerberaad. Ruim 600 mensen besloten om zich te aanmelden, 150 deelnemers werden uiteindelijk geloot. Volgens de gemeente ging het om een 'representatieve en inclusieve' groep.

De deelnemers kwamen in totaal zes keer samen en deden ideeën en kennis op door in gesprek te gaan met experts en op werkbezoeken te gaan. Zij stelden daarna de 23 adviezen op, waar over moest worden gestemd. Een plan had een tweederdemeerderheid (67 procent) van de stemmen nodig om aangenomen te worden.

Het treintje

Het plan dat de meeste stemmen wist te krijgen was de terugkeer van het zogenoemde 'treintje'. Als het vuilnis in het centrum wordt opgehaald met een vuilniswagen rijdt daar achteraan ook nog een veegwagen om afgevallen troep nog op te vegen. In totaal ging 85 procent van de deelnemers mee met het plan.

Ook de plannen over het aansporen bij de supermarkten om versproducten niet in plastic in te laten pakken (83 procent), een mini-milieustraat in buurten waar mensen verfblikken, kleine elektrische apparaten en frituurvet kunnen inleveren (82 procent) en afvallessen op basisscholen (83 procent) konden rekenen op veel stemmen.