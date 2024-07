Verdachte autobranden in Haarlem nog vast

De man werd zondagochtend aangehouden terwijl hij fietste in de buurt van het Spaarne Gasthuis. Kort daarvoor was vlakbij een auto uitgebrand. De aanhouding van de man betekende niet het het eind van autobranden in Haarlem. Een uur nadat hij was opgepakt, brandde een wagen uit in de Jan Sluyterslaan in Haarlem-Oost, hetzelfde gebeurde in de nacht van zondag op maandag in de Teylerstraat in de Amsterdamsebuurt.

Een politiewoordvoerder zegt alle scenario's open te houden: ''En dus ook de mogelijkheid dat er meerdere verdachten zijn.'' Haarlem wordt de laatste maanden getroffen door een reeks aan autobranden. Er gingen al 24 auto's in vlammen op.