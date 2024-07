Na grote steden gaat Alkmaar ook overstag: 30 kilometer per uur

Het college heeft een visie opgesteld, die de snelheid op de wegen rond de binnenstad vermindert en zorgt voor een betere doorstroming van autoverkeer bij de ring Alkmaar, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

"We maken niet, zoals Amsterdam, alles in één keer 30 km/u met een bord. We moeten eerst de inrichting aanpassen en daarna de snelheid, en dat doen we in een uitvoeringsagenda", legt wethouder Christiaan Peetoom tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandagavond uit.

Alkmaar heeft 64 wegen waar je maximaal 50 km/u mag rijden. Zeven daarvan worden 30 km/u, omdat de gemeente daar de auto moeilijk van de fiets kan scheiden. Drie partijen, OPA, BAS en FVD, willen die beperking niet op de Kanaalkade. "Dat moet gewoon 50 km/u blijven", stelt Victor Kloos van OPA.

'Duurder busvervoer'

Volgens de fractievoorzitter heeft dat namelijk flinke gevolgen voor het (openbaar) vervoer. "Daar kun je makkelijk doorrijden en het is heel erg belangrijk voor het busvervoer. We weten allemaal dat een bus wordt afgerekend op de seconde. Het busvervoer wordt dus duurder als je daar minder hard mag rijden. Dat is geen broodjeaapverhaal, dat is gewoon de werkelijkheid."

Maar de meerderheid van de raad is het niet eens met die redenering. De visie is daarom aangenomen. Wel stemde de raad voor een motie, waarin staat dat er eerst een proef wordt gehouden op de Kennemer- en Geestersingel.