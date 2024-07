Voor deze gezinnen is vakantie een luxe: "We besparen op boodschappen"

Moatasem is begonnen met sparen om volgend jaar wél op vakantie te kunnen. Ze willen met de auto naar Spanje of een ander Europees land. "We proberen met boodschappen en kleding zoveel mogelijk te besparen. Soms lukt het om honderd of tweehonderd euro te sparen, maar het is lastig."

Zakken chips en ranja

Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders is in 2023 niet op vakantie geweest omdat ze daar het geld niet voor hadden. Guus Bauer uit Uithoorn en zijn gezin behoren tot die groep. Guus, zijn vrouw, dochter (11) en zoons (6 en 8) zijn in de afgelopen zeven jaar slechts één keer op vakantie geweest.

Met een paar zakken chips en een fles ranja reed het gezin vaak naar het Amsterdamse Bos. Ook de Toolenburgse Plas in Hoofddorp en het Surfeiland in Aalsmeer blijven favoriet. "De kinderen kunnen zwemmen of spelen met een schep in het zand."

