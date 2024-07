Ook met beperking waardevol in de zorg; oplossing voor schrijnende arbeidstekorten

Midden in de maatschappij

Lydia praat vol lof over haar nieuwe baan. "Ik heb het heel erg naar mijn zin en iedereen is zo lief." Jamaila, vult aan: "Het is echt een mooi project; vroeger werden mensen met een beperking vaak een beetje weggestopt. Terwijl het juist ontzettend belangrijk voor ze is dat ze structuur hebben, betrokken worden in de maatschappij en zich gewaardeerd voelen."

Mevrouw Broekhuizen beaamt dit nogmaals. "Je ziet ze met die karren door de gangen lopen, ze zijn heel sociaal. Ik kan straks tegen haar zeggen: 'Kom je me even helpen?' En ze helpt me natuurlijk ook met de crea. Het geeft mij echt ontspanning als ze erbij is. Ik heb haar gisteren echt gemist, want ze was er niet."

Lydia glimlacht verlegen: "Ahh, dat vind ik echt leuk om te horen." Waarop mevrouw Broekhuizen antwoord: "Ja, dat heb ik je toch gezegd. Maar ja, je moest ander werk doen. Maar je doet het niet meer hoor, volgende keer blijf je weer lekker bij mij!"