Waar komen toch al die groene kikkers in de Dorpsweide in Wijk aan Zee vandaan?

Parkeren

John de Jonge is vrijwilliger bij de Werkgroep Amfibieën Kennemerland van het IVN. Tot zijn plezier ziet hij dat de regenrecords van dit jaar ervoor zorgen dat de amfibieënstand zich in rap tempo herstelt. "We zien dat sommige soorten wel voor de tweede of derde keer broeden. Dat is heel bijzonder, dat heb ik nog nooit meegemaakt," aldus De Jonge.

De weide in het hart van Wijk aan Zee wordt in de zomer ook af en toe gebruikt als parkeerterrein voor evenementen. "Dat zou wel eens een probleem kunnen worden als het zo nat blijft," zegt Philip van Noort, die samen met Evert Hoogewerf de weide beheert. Hij woont aan de weide en had al een tijdje in de gaten dat nieuwe bewoners zich thuis voelden op zijn weide.

"'Tijdens de schemering beginnen ze te kwaken en dat houden ze soms vol tot je in bed ligt. Geen probleem hoor, het is totaal niet irritant." Hij maakt zich dan ook geen zorgen over het parkeren, maar wel over de kikkers. "Waar moeten ze heen als er droge tijden aanbreken?" Die zorg is volgens kikkerdeskundige De Jonge niet nodig. "Als het weer droger wordt, verdwijnen ze weer even plotseling als ze gekomen zijn," zegt hij.