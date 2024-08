Verborgen parel in Zuid: wc-gebouwtjes uit de jaren '20

In Amsterdam-Zuid staan twee bijzondere gebouwtjes: De zogenoemde 'privaathuisjes' oftewel: wc-gebouwtjes. Ze zijn in de jaren '20 neergezet maar raakte in de loop van de jaren in verval. Stadsherstel Amsterdam heeft de huisjes in oude glorie hersteld. In één van de wc-huisjes zit nu zelfs een kapper!