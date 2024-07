Chauffeur van plaatser explosief bij Larense beautysalon vrijgesproken

Laren wordt half februari vorig jaar opgeschrikt wanneer er een verdacht pakketje wordt gevonden bij een beautysalon aan de Brink in het centrum. Het blijkt inderdaad om een explosief te gaan. In het pakket zat onder andere een elektronische lucifer en extreem brandbaar flitspoeder. Even verderop in Huizen wordt het pakket door de Explosieve Opruimingsdienst tot ontploffing gebracht. Daar zou M. bij betrokken zijn.

De salon wordt door de burgemeester voor bijna een half jaar gesloten. De eigenaresse zegt geen idee te hebben wie hierachter zit. Saillant detail: vlak voor het plaatsen van het explosief in Laren wordt een filiaal van de salon in Utrecht beschoten. Twee verdachten worden opgepakt.

Huilend op de zitting

Tijdens de zitting twee weken geleden vertelde M. al huilend dat hij niets te maken had met het plaatsen van het explosief. Hij zou alleen maar een lift aan de vermeende minderjarige plaatser van het explosief hebben gegeven. "Het enige wat ik heb gedaan is uit goodwill iemand een lift geven."

Hij zou de jongen diep in de avond van station Utrecht Overvecht naar Laren hebben gereden. Hij moest namelijk kleren halen bij zijn vriendin, zo begreep M. Eenmaal aangekomen in het dorp is de jongen uitgestapt om na enkele minuten weer terug te keren. In dit tijdsbestek zou het explosief zijn geplaatst. M. zegt niets over het plaatsen van een explosief te weten.

Geen zekerheid

Er zijn wel DNA-sporen van M. op het tape gevonden, waarmee het explosieve pakketje was vastgeplakt aan het raam. Maar omdat M. als asbestsaneerder in de bouw werkt, had hij rollen tape in zijn auto liggen. Daardoor is het volgens de rechter niet gek dat er, zonder dat M. het wist, een rol tape met zijn DNA erop werd gebruikt.

Er zijn ook gesprekken van M. getapt tijdens het onderzoek. In een gesprek met iemand zegt hij: "Allah heeft ons liefgehad dat wij niet zijn gegaan", nadat hij hoort dat de medeverdachte is opgepakt omdat hij geen masker droeg tijdens het plaatsen. Maar ook hierover zegt de rechter dat niet kan worden vastgesteld dat hij wist dat er een explosief geplaatst ging worden.

Dus kan de rechtbank niet met zekerheid vaststellen dat M. wist van het plaatsen van het explosief, laat staan dat hij zou hebben samengewerkt met de plaatser. Daarom wordt de Utrechter vrijgesproken.