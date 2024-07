In deze Amstelveense buurten parkeer je door fout van gemeente weer gratis

Het besluit om in de gebieden Kostverloren Noord-Oost, Bankras Oost, Oude Dorp en Keizer Karelpark West Oostzijde betaald parkeren in te voeren, leverde 17 bezwaren op. Na een hoorzitting gaf de bezwarencommissie de indieners gelijk: de gemeente heeft de procedures niet goed gevolgd.

Bijlage vergeten

De commissie concludeert dat het besluit onvoldoende onderbouwd is. De gemeente heeft parkeertellingen laten uitvoeren om te kijken of de parkeerdruk hoog genoeg is om betaald parkeren te kunnen invoeren.

Als regel voor het invoeren van betaald parkeren geldt dat de parkeerdruk overdag in een gebied van minimaal 40.000m2 boven de 85 procent moet zijn. De gemeente is vergeten om de resultaten van de tellingen bij het besluit te voegen, terwijl dat wel had gemoeten.

Zestigduizend euro

In Bankras Oost en Kostverloren Noord-Oost is betaald parkeren een maand geleden ingevoerd. Vanaf nu hoef je daar voorlopig dus niet meer te betalen. De gemeente laat weten de automaten tijdelijk uit te schakelen, maar dit is vanmiddag bij een automaat in Bankras Oost nog niet gebeurd, zo blijkt als NH poolshoogte gaat nemen.

De gemeente zegt nu te onderzoeken hoe zij parkeerders die al hebben betaald kan compenseren. Naar schatting gaat dit zestigduizend euro kosten. In het Oude Dorp en Keizer Karelpark West Oostzijde zou betaald parkeren in het najaar worden ingevoerd.

De gemeente Amstelveen voert stapsgewijs betaald parkeren in. Het doel is om ‘vreemdparkeerders’ (bijvoorbeeld werknemers van de Zuidas of vakantiegangers die hier gratis parkeren als alternatief voor Schiphol) tegen te gaan.