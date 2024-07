Brute mishandeling Castricum: jongens melden zich na tonen beelden Bureau NH

Op 17 december 2023 worden twee jongens van 18 en 19 jaar na een avondje stappen zwaar mishandeld op het station van Castricum door een groep van zes jongeren.

Het 18-jarige slachtoffer houdt er een gebroken oogkas, jukbeen en neus aan over. Ook kampt hij enige tijd met een hersenschudding. Zijn vriend, die hem probeerde te helpen, loopt een gebroken neus op.

Drie verdachten werden in de weken na de mishandeling opgepakt. Een van hen, een 18-jarige Heerhugowaarder, is ook al veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De andere twee zijn minderjarig en moeten zich op een later moment verantwoorden bij de kinderrechter.

Laatste waarschuwing

Op 10 juli maakte de politie in Bureau NH beelden van de drie nog gezochte verdachten openbaar. Hun gezichten waren daarbij nog onherkenbaar. De verdachten kregen een week de tijd zich te melden, anders zouden ze een week later herkenbaar worden gemaakt. De afgelopen dagen hebben alle drie de verdachten zich gemeld, aldus de politie.