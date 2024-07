Verborgen parel bij het Geestmerambacht: Pluktuin van Geesje

Presentator Koen Bugter gaat voor ons programma de Zomertoer op zoek naar verborgen parels in de regio Alkmaar en komt onder meer uit bij de Pluktuin van Geesje in Oudkarspel. Naast alle lekkere fruit en groenten ontdekt hij dat het ook een oase van rust is waar mens en natuur samenvallen. Zelfs de varkens helpen mee met het omspitten van de vruchtbare grond.