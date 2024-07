Hilversumse MH17-herdenking vanaf 10.30 hier live te volgen

Vandaag is het tien jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne werd neergehaald, waarbij vijftien Hilversummers om het leven kwamen. Om 10.30 uur wordt er tijdens de herdenking bij het MH17-monument in het Dudokpark stilgestaan bij de slachtoffers. Deze herdenking is hier en live op NH Gooi te volgen.