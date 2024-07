Wil (63) smeerde zich als kind bijna nooit in en kampt nu al twaalf jaar met huidkanker

De regio Noord-Holland Noord springt er in de cijfers negatief uit als het gaat om het aantal huidkankerpatiënten. Vooral het aantal melanomen is in deze regio schrikbarend hoog. Dermatologen roepen de mensen hier niet voor niets op om je huid goed in de gaten te houden, en uiteraard om preventief goed en vaak te smeren met zonnebrand.

Juist daarom is het dat Wil Meijer zich meldt, als we een oproep doen om huidkankerpatiënten te spreken over hun ervaringen. Hij weet ook nog goed hoe hij erachter kwam dat er wat mis was. "Ik was op vakantie geweest en mijn linkerschouder zag er niet goed uit. Er zaten scheurtjes in en er kwam bloed doorheen. De huisarts verwees me door de dermatoloog en die heeft de plek toen met stikstof behandeld."

Bestraling

Maar de huidkanker, van de minst schadelijke vorm - een basaalcelcarcinoom, kwam meerdere keren terug. "Een tweede keer behandelden ze het met photodynamische therapie (red. behandeling met speciaal licht) en de derde keer met een chemocrème. Totdat het in 2017 weer terugkwam en ze zeiden dat ik moest worden bestraald. Daar schrok ik wel even van. Mensen denken bij huidkanker vaak dat je het 'even' weghaalt en dat het dan klaar is, maar het is wel echt een kankersoort."

Meijer kreeg 30 gerichte bestralingen. "Dat heeft er flink ingehakt, ik was er erg vermoeid door." Maar sinds die bestralingen gaat het goed met zijn schouder, al is de kanker wel op andere plekken teruggekeerd. "In februari zijn er nog drie plekjes weggehaald."

Ouders ook huidkanker

Als kind was hij altijd op het strand en in de duinen te vinden, net als zijn ouders. Zijn beide ouders smeerden zich ook nooit in, en allebei hebben ze op latere leeftijd huidkanker gekregen. "Nu is er veel meer aandacht voor, maar vroeger was dat niet zo. Ik wil mensen daarom ook echt meegeven om zich goed in te smeren. En niet alleen als je gaat zonnen, maar ook als je gewoon even naar buiten gaat. Ik ben het pas na mijn diagnose ook fanatieker gaan doen. Want dan voorkom je dat je, net als ik, op latere leeftijd ook huidkanker krijgt."