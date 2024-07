'Als het mijn kinderen waren, brak ik ze allebei de benen', woedende ouderen na derde brand rolstoelbus

Zes oude dames zitten voor het raam van de gemeenschappelijke ruimte in het zorgcentrum en zien een politiehond tussen de uitgebrande wrakken door snuffelen. 'Wie doet dit?', vraagt mevrouw Bikker zich af. "Als het mijn kinderen waren, brak ik ze allebei de benen." Vannacht hoorde ze na tweeën een enorme knal: "Wie haalt het in zijn hoofd om dit te doen bij al die oude mensen?"

De politie is na de brand direct een onderzoek gestart. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanhouding van de 55-jarige verdachte man uit Zaandam.

Derde keer

Het is alweer de derde bus die dit jaar in brand is gestoken. Op 13 februari werd de eerste bus in vlammen gezet. Na een snel georganiseerde benefietactie kwam er een nieuwe elektrische bus, maar ook die werd in brand gestoken.

De ouderen aan de koffietafel vanochtend hopen dat er snel cameratoezicht komt, zodat dit niet opnieuw kan gebeuren. "Ik vraag me toch af of het geen bekende is," zegt Hannie (88). Ook Rutger de Graaf van het Mennistenerf vraagt zich dit af. "Je zou het denken, maar we kunnen ons niet voorstellen dat iemand dit vanwege een ruzie zou doen."

De ouderen gebruiken de bus voor ritjes naar de markt, de dokter of andere uitjes, maar zullen daar nu even op moeten wachten. Het verzorgingshuis heeft ondertussen ervaring met de branden en regelt vervangend vervoer.