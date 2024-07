Waarom de Aalsmeerse Peter R. de Vriesstraat er nog niet is: 'Kan nog wel even duren'

Ondanks die stappen volgt in 2022 het besluit om het woningbouwproject op te schorten. "Er is een eerste aanzet voor een plan gemaakt, maar dat is toen in de ijskast beland, ook vanwege de geluidsregels, Schiphol", lichtte ambtenaar Marjan Klein daarover in de Commissie Ruimte van 23 april jongstleden toe.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Katwijkse aannemer en eigenaar van het gebied De Raad Bouw B.V. Hij legt uit dat de aankondiging van de Omgevingswet destijds tot de nodige vertraging heeft geleid.

"Er was veel onduidelijk over de regels rond de geluidsbelasting die in de Omgevingswet cumulatief is, wat betekent dat het geluid van meerdere bronnen bij elkaar moet worden opgeteld. Dus het geluid van Schiphol, maar bijvoorbeeld ook van verkeer over de wegen langs De Studio's."