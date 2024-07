Het Laarzenpad bij het Naardermeer: een verborgen parel mét modder

Koen ziet dat het pad niet alleen een parel is vanwege de bijzondere fauna zoals de purperreiger, otter en ringslang. Ook de flora is prachtig: helder water, dicht moerasbos en drassige weilanden. Het Laarzenpad loopt naar twee vogelkijkhutten van het Naardermeer. De wandelroute is met gele bordjes gemarkeerd en gaat stukken over houten vlonders en stukken door modderig landschap.