Niemand kent deze verborgen parel: eeuwenoude Brandligtdam in de Waddenzee ontrafeld

Steenhouwer Erik Verheul is ook mee naar de dam. Hij heeft in 2017 een monument gemaakt voor de dam. Het is toen meteen hernoemd naar de bedenker Laurens Brandligt. Verheul: "Het is echt heel bijzonder om hier te staan. Zeker als je weet wat voor moeite het gekost heeft om dit te bouwen in die tijd."

Steen weg

Tijdens ons bezoek blijkt echter dat het monument is verdwenen. Dat moet ergens in de afgelopen jaren zijn gebeurd. "Het moet haast wel gestolen zijn, want het is behoorlijk zwaar en het is chemisch verankerd, maar alles is weg. Het is zelfs even zoeken waar het stond. Belangrijkste is dat de dam er nog ligt, maar wie informatie heeft over de verdwenen steen, graag contact opnemen met de Helderse Historische Vereniging."