Nergens in Nederland zijn er meer melanoom huidkankerpatiënten dan in Noord-Holland Noord

"Zo ziet huidkanker eruit", vertelt dermatoloog Hansje-Eva Teulings tijdens een voorlichtingsavond van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. De foto's die ze laat zien leiden tot geschrokken reacties in de zaal. Terwijl buiten de zon schijnt, zitten binnen zo'n 15 mensen, jong en oud. De voorlichtingsavond moet de bewustwording rondom huidkanker in de regio vergroten.

Dat doet het ziekenhuis niet zomaar. Huidkanker, en dan met name melanoom, komt veel vaker voor in Noord-Holland Noord dan in de rest van Nederland. In het gebied rondom Bergen ligt het aantal gevallen van melanoom maar liefst 63 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Uitschieters zijn ook Egmond aan Zee (57%), Heiloo (54%), Schagen (54%) en Medemblik (52%). "Dit is natuurlijk heel opvallend en best wel schokkend", vertelt Teulings als ze de cijfers laat zien.

Inwoners die in de buurt van het strand wonen, komen daar ook vaker als kind, legt de dermatoloog uit. "Als je vaker bent verbrand als kind, loop je een verhoogd risico op een melanoom." Ook het aantal hoge zonuren in onze provincie in vergelijking met andere provincies speelt daarbij een rol. Aan de kust is het vaak zonniger.

Lichtere huidtype

Dat viel ook Valery Lemmens, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en hoofdonderzoeker bij IKNL, meteen op. "Ik was vooral verrast toen ik de vergelijking maakte met de andere vorm van huidkanker (plaveiselcelcarcinoom, red.). Daarbij kleurt Noord-Holland Noord helemaal niet rood", constateerde hij vorig jaar bij NH.

De Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toont dat melanomen vaker voorkomen in de kustgemeenten. Maar in Zuid-Holland ligt het percentage een stuk dichter bij het landelijke gemiddelde. Dat heeft volgens Lemmens te maken met de huidtypes. Zo hebben Noord-Hollanders over het algemeen een lichtere huid. Daardoor verbrandt de huid sneller en is de kans op een melanoom groter. "In het gebied rondom de grote steden, waar relatief veel mensen met een donkere huidskleur wonen, zie je dat het aantal vastgestelde melanomen veel lager ligt. Dat is ook in Zuid-Holland het geval", legde hij toen uit.

Zie je de kaart niet goed? Dan vind je hem ook hier (tekst gaat verder onder de infographic):