Handbalsters SEW naar Zweden, VZV loot 'bekende' Bosniërs: "Europacup is altijd speciaal"

Trainer Michael Vijverberg van SEW is iets minder enthousiast dan zijn collega Janssen. "Ik snap dat Edwin blij is. Hij is denk ik blijer dan ik. Eerste wat ik zei tegen mijn assistent: 'Het is weer geen Faeröer eilanden geworden.' Je hoopt in deze eerste rondes toch een relatief mindere tegenstander te treffen en dan in de derde of vierde ronde tegen een sterkere."

(On)bekend gezicht

ZRK Krivaja is voor Janssen geen onbekende tegenstander. Afgelopen jaar speelde landskampioen Venlo namelijk in de Europacup tegen de Bosniërs. "Ik heb ze toen zien spelen. Veel jonge speelsters en een paar ervaren speelsters. Venlo was veel beter en won eerst met 39-19 en daarna met 30-15. Ik schat onze kansen daarom hoog in."

Vijverberg daarentegen heeft nog geen goed beeld van het Zweedse Kristianstad. "Je weet wel dat als je tegen een club uit Zweden moet, dat het heel zwaar gaat worden. Zweden is een echt handballand. Twee jaar geleden speelden we ook in Zweden en toen hebben we wel ervaren hoe het is om daar te handballen." In 2022 verloor SEW namelijk met 31-23 van Lugi Dam.

"Bovendien spelen daar in de nationale competitie vaak nog ex-profs, die hebben altijd een hoog niveau", voegt Vijverberg toe. "Voor mijn speelsters is deze loting natuurlijk wel heel goed als het gaat om het opdoen van ervaring."

