Van Amsterdam tot Parijs: 3x3 basketballers dollen op en naast het veld

Van der Horst was er drie jaar geleden dus al bij, De Jong gaat voor het eerst naar de Spelen. "Ik ken hem van 5x5 en het is nu een mooi moment om samen te spelen", aldus Van der Horst. "We hebben op het OKT (het olympisch kwalificatietoernooi, red.) laten zien dat we elkaar kunnen complementeren. Als we dat blijven doen komt het helemaal goed."

Een medaille is dan ook het doel. "De vorige keer was een mooie ervaring zonder medaille, nu een mooie ervaring met medaille", zo luidt de ambitie. "Ik denk dat dat sowieso het doel is als je naar een toernooi gaat. Ik denk ook dat het Amsterdamse bluf is dat je sowieso in je hoofd al gaat winnen. We moeten dat nu ook gaan doen."

De eerste wedstrijd is op dinsdag 30 juli, om 19.05 uur tegen China.