Iedereen zoekt mee, maar doof en blind hondje Marlowe blijft spoorloos

Het baasje van Marlowe heeft haar geliefde huisdier zondagochtend rond 09.00 uur voor het laatst gezien, toen ze over de brug in de buurt van de Bosbaan liep. Zoals altijd met haar trouwe viervoeter sjokkend achter zich aan. Een paar minuten later keek de vrouw weer om. Tot haar grote schrik was Marlowe als sneeuw voor de zon verdwenen.

's Nachts in Amsterdamse Bos

De eigenaresse heeft die nacht zelfs op het parkeerterrein in haar auto geslapen, in de hoop dat Marlowe daar zou opduiken. "Ze is in paniek, heeft stress en vreest voor het leven van haar hond die ze al 17 jaar heeft", vertelt Miriam Bosman van Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland / Stichtse Vecht.

