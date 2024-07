Eerste paal geslagen voor nieuwbouw Fietsznfabriek Haarlem

Zo komen er ook sociale huurwoningen van Ymere bij in het project Oostpoort bij station Haarlem-Spaarnwoude en in Schalkwijk. De wethouder is onder de indruk van de plannen voor de Fietsznfabriek: "Het wordt mooier dan we hadden gedacht toen we de grond verkochten. Er komt een hofje en een doorgang naar het Spaarne. En er komt een ondergrondse parkeergarage, het is goed dat de openbare ruimte hiermee niet wordt belast."

Hoezo Fietsznfabriek?

Het terrein tussen de Oostvest en de Houtmarkt kent een lange geschiedenis. Dit deel van Haarlem werd in 1426 aan de stad toegevoegd, toen de stadsmuren werden uitgebreid. De Amsterdamse Poort stond er toen al een kleine eeuw. Al in 1351 zat er een brouwerij op het terrein, naast de brouwerij verschenen ook grote pakhuizen en een moutmolen. Brouwerij Het Scheepje sloot de deuren in 1914.

Het monumentale pand waar drukkerij Vernhout & Van Sluyters lange tijd zat, werd lang gebruikt als cultureel centrum. Daar komt ook de naam de Fietsznfabriek vandaan. De Voedselbank Haarlem maakte bijna vijftien jaar gebruik van het terrein. Na een grote brand in 2017 kon dat niet meer, het was niet veilig genoeg. De Voedselbank zit nu even verderop aan de Amsterdamsevaart.

De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Fietsznfabriek beginnen na de zomer. De woningen worden naar verwachting in de tweede helft van 2026 opgeleverd.