Schapenhouders bezorgd: zijn hun dieren goed genoeg beschermd tegen blauwtong?

Net als veearts en schapenhouder Siert-Jan Boersema dinsdag de telefoon opneemt, ontvangt hij een melding over een schaap in Wognum met blauwtongverschijnselen. Het moet nog officieel worden bevestigd, maar het is wel de eerste melding uit Noord-Holland dit seizoen.

In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland heeft al een aantal schapen het virus opgelopen. Ondanks de grote vaccinatiecampagne zijn daar inmiddels ook een paar sterfgevallen gemeld. Schapenherder Tineke Camp vertelt aan L1 dat ze in een week tijd al elf schapen is verloren.

'Hel breekt weer los'

Marleen de Bie, schapenhouder in Beverwijk, maakt zich ook grote zorgen om haar dieren. Ze kreeg een video onder ogen van een schaap die volgens haar duidelijk het blauwtongvirus heeft opgelopen. "Ik dacht: 'De hel breekt weer los'. Want dat is het."

"Als het net zo snel om zich heen grijpt als in het najaar van vorig jaar, dan ben ik binnen de kortste keren ook weer aan de beurt", beseft De Bie zich. "Het is verschrikkelijk dat je het niet kan tegenhouden." Ook had ze gehoopt dat de inentingen, waar ze veel geld aan kwijt was, de schapen beter zou beschermen. Ze wordt er moedeloos van, zegt ze.

Toch is er volgens veearts Boersema nog geen reden tot paniek. De veearts snapt de zorgen van schapenhouders, maar kan de besmettingen wel verklaren. "Het was nooit de vraag óf het virus terug zou komen, maar wanneer. Daarom is het juist zo belangrijk dat iedereen zijn dieren heeft ingeënt."

Het is nog te vroeg in het seizoen om conclusies te trekken over het vaccin, maar vooralsnog lijkt het volgens de veearts wel z'n werk te doen. "Aan de werking van het vaccin heb ik eigenlijk geen twijfel, want het is medisch goed onderzocht."

