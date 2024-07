Bekijk hier onze Zomertoer aflevering 1: Verborgen parels van Zaanstreek-Waterland

Presentator Koen Bugter trapt de Zomertoer 2024 af in Zaanstreek-Waterland. Samen met fotograaf Marjolein Lensink ontdekt hij verschillende 'verborgen parels' in de regio. Ook ontmoeten ze de Volendamse muzikant Niels Buijs, die optreedt in het prachtige Edam.