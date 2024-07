Nieuwe informatie: wordt mysterie rond verdwenen kotter WR6 eindelijk opgelost?

Een deel van die wrakken ligt in Nederlandse wateren, en een deel in Duitse. "Toen hebben we die met de wrakkendienst van Duitsland en Nederland gesproken en bleven er in beide landen twee over", aldus Meeldijk.

Helgoland

Een duikteam van zes duikers uit Lauwersoog is nu onderweg naar het Duitse eiland Helgoland. Daar in de buurt bevinden zich de twee potentiële wrakken. Ze gebruiken de komende dagen om te gaan duiken en hopen daar de WR6 aan te treffen. "Het wordt eindelijk mooi weer, dus ze kunnen eindelijk gaan duiken", vertelt Cees.

En zal dit dan de ontknoping zijn van de zoektocht naar de WR6? "Ik heb echt geen idee. Ik hou de verwachtingen laag, dan kunnen we niet weer zo teleurgesteld zijn. Maar het is zeker geen blinde gok om maar even te proberen. Het zal echt een lucky shot zijn", aldus Cees.