Hovocubo/Veerhuys strikt Randy Wolters: "Heb aan de trainer al huiswerk gevraagd"

In zijn jeugd was Wolters al fan van zaalvoetballer Edwin Grünholz en raakte hij verknocht aan het spelletje. "Veldvoetbal had altijd de overhand voor mij, omdat daar meer mogelijkheden lagen. Ik heb nu een roerig jaar gehad met een blessure en kreeg niet de kansen, die ik wilde. De randzaken voerde de boventoon, waardoor ik nu vol voor het zaalvoetbal ga."

Door de jaren heen was de Leidenaar al gevraagd door FC Eindhoven, Lebo en FC Marlène om daar te komen zaalvoetballen, maar bleef hij trouw aan het veldvoetbal. "Onlangs werd ik benaderd door Marcel van Veen of ik niet bij Hovocubo/Veerhuys wilde komen. Hij heeft mij goed geënthousiasmeerd en het contact met de trainer Khalid Elbaz was ook goed. Daardoor twijfelde ik niet om het contract te tekenen."