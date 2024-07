Van Amsterdam tot Parijs: roeiers krijgen elke dag verse maaltijden van kok Mark

Wouters voelt zich in zijn keuken helemaal op zijn gemak en hoewel hij niet in het water ligt, heeft hij een goede band met de roeiers. "Je weet wat ze er voor laten, dus je bent ook echt onderdeel van het team", aldus de kok. "Het is natuurlijk heel erg leuk om te koken voor de atleten, op de plek waar ze ook zelf aan het trainen zijn. Je staat niet in een afgelegen keukentje, maar je kunt uit het raam kijken om te zien hoe ze aan het trainen zijn. Dat je ook weet van: ze komen zo weer bij mij een maaltijd halen en wat lekkers eten."

Parkeerplaats

Zijn keuken ligt momenteel dus ideaal langs de bosbaan. In februari ging hij al op olympische verkenningstocht naar Frankrijk om te zien hoe de hotelkeuken van de roeiploeg er daar uit ziet. Dat is, helaas voor hem, toch andere koek. "De mobiele keuken staat op de parkeerplaats van het hotel, dus ik kijk daar tegen een betonnen muur aan", vertelt hij. "Dat is inderdaad een stuk minder mooi dan hier."

Medaille

Voor Nederland komen straks 39 roeiers uit, en daar zitten favorieten bij voor een gouden plak. Hoewel Wouters zijn bijdrage niet onderschat, weet hij niet zeker of de atleten direct aan hem denken tijdens de medailleceremonie. "Op het moment dat ze de medaille omhangen en dat ze dan aan mij denken, dat denk ik dan weer net niet, maar de erkenning is er zeker", geeft hij aan.

Voor de roeiers beginnen de Spelen op 27 juli met de voorrondes, vanaf 30 juli tot en met 3 augustus worden de finales geroeid.