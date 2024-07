Uniek nonnenkaphuisje volledig verwoest

De paar recreanten die vanochtend aanwezig zijn kijken vol ongeloof naar de smeulende puinhoop die is achtergebleven. Volgens huismeester Paul Bos had de ramp nog veel groter kunnen zijn. "We hadden geluk dat er maar weinig wind was, want ernaast staat nog zo'n huisje", weet hij. De eigenaresse van het huisje verderop heeft voor de zekerheid wel de tuin van de achterburen nat gehouden.

De eigenares van het afgebrande huisje was gisteren aanwezig toen de brand uitbrak. NH heeft geprobeerd met haar in contact te komen, maar volgens Bos is ze 'nog steeds in shock'. "Ik heb haar nog gegroet toen ik van het terrein afging en even later ontstond de brand. Gisteravond ben ik nog poolshoogte gaan nemen. Ze kwam wel uit haar woorden, maar was heel aangedaan. Het is tragisch."

Unieke nonnenkaphuisjes in Amstelveen

In totaal bouwde firma Le Comte Holland BV in 1973 elf nonnenkaphuisjes op het terrein van Langs de Akker. Het is de enige plek in Nederland waar deze huisjes staan. Le Comte bouwde eigenlijk schepen en het ontwerp van de huisjes is dan ook afgeleid van de romp van een schip. Ze zijn gemaakt van polyester, wat het in combinatie met de vorm een revolutionair bouwwerk voor die tijd maakt.

De oorzaak van de brand is onbekend en door de omvang van de schade mogelijk niet meer vast te stellen.