Sealuna laveert tussen twee culturen: "We zijn hier allemaal zo gehaast"

Armoe op Curaçao

Haar ouders waren kunstenaars op het Antilliaanse eiland Curaçao. Dat betekende een klein inkomen. Toen ze een gezin kregen met twee kinderen, vond de moeder van Sealuna het op een gegeven moment tijd om een betere toekomst voor hen te zoeken: "Toen is het plan ontstaan om naar Nederland te komen."

Ze brengt haar verdere jeugd door in Friesland, waar ze de Nederlandse mentaliteit leert dat 'gewoon doen al gek genoeg is'. En zuinig zijn: "Dat zit wel een beetje in mij." Onderscheid tussen denken als een Antilliaan of als een Nederlander, voelt Sealuna niet: "Ik denk als mezelf. En daar zitten wel wat Antilliaanse gebruiken in."

Relax!

Het is altijd interessant om de verschillen tussen culturen te onderzoeken, zoals tussen de Antilliaanse en de Nederlandse cultuur in het geval van Sealuna. Ze aarzelt om te zeggen wat we van elkaar kunnen leren: "Ik weet niet of sommige dingen voordelig zijn. Ik denk dat de Antilliaan gewoon lekker de Antilliaan mag blijven." Waar ze wél uitgesproken over is, is wat we in Nederland kunnen gebruiken van de mentaliteit van haar vaderland: "Gewoon genieten en het laten zoals het is. Het is oké als je vijf minuten later bent. We zijn allemaal zo gehaast. Relax!"