112-blog | Auto op zijn kant op Markerwaarddijk • fietser zwaargewond na botsing in fietstunnel

15.54 uur

Op dinsdagmiddag rond 15.00 uur vond er een aanrijding plaats tussen twee fietsers in de fietstunnel op de Rekerdijk ter hoogte van het Jan Arentsz in Alkmaar. Een van de fietsers reed op de verkeerde weghelft en kwam in botsing met een tegemoetkomende fietser. Eén van de slachtoffers raakte hierbij ernstig gewond en werd per traumahelikopter met begeleiding van een MMT-arts naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser is ook naar het ziekenhuis gebracht. De Forensische Opsporing Verkeer doet op dit moment onderzoek in de fietstunnel.