112-blog | Kinderdagverblijf ontruimd na vieze geur

Afgelopen maandag is een 20-jarige man uit Haarlem aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie en brandstichting in IJmuiden eind februari van dit jaar. Eerder zijn er al vijf andere verdachten aangehouden in deze zaak. Op 24 juni werd een man uit Heemstede opgepakt, op 6 juni een man uit IJmuiden, en op 4 juni twee mannen en een vrouw uit IJmuiden. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een horecabedrijf aan de Kennemerlaan in IJmuiden in de nacht van 23 op 24 februari en een brandstichting bij een woning in IJmuiden op 28 februari. De politie vermoedt dat het gaat om een conflict tussen drugscriminelen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.