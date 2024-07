Gemeente gaat in gesprek met Queer Amsterdam over weren van Israëlische vlag

De stichting gaf aan de commotie te begrijpen, maakte excuses en trok zich dus terug uit de organisatie van de Pride Walk, maar staat nog steeds achter het weren van de vlaggen.

"Zoals we eerder zeiden, was onze formulering in een vorig bericht ongelukkig. Maar we kunnen in dit politieke klimaat niet alle vlaggen van harte verwelkomen of steunen", zei Queer Amsterdam eerder in een statement.