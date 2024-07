GVB zoekt buitenlandse buschauffeurs en biedt hen taallessen aan

Het vervoerbedrijf schrijft dat chauffeurs bijvoorbeeld zien hoe oude schoolvrienden elkaar in de bus weer tegenkomen. "Je zegt 'veel succes' tegen een student in de bus die aan het blokken is voor een tentamen. Misschien zing je zelfs 's avonds mee met mensen die terugkomen van een concert in de Ziggo Dome. Elke dag en elke reis is anders. Dit is Amsterdam. Beter dan dat: Dit is je nieuwe baan. Je bent nu buschauffeur van GVB!"

Elke ochtend Nederlandse les

Buitenlandse sollicitanten krijgen een training die bij hun eerdere werkervaring past. "Daarnaast volg je ook elke ochtend Nederlandse les", staat er in de vacaturetekst. Ze moeten dus Nederlands willen leren en daarnaast al goed Engels kunnen spreken. Ook werken ze via het uitzendbureau Olympia, het is namelijk nog niet toegestaan dat niet-Nederlands-sprekende chauffeurs bij het GVB in dienst komen.

Het GVB liet vorige maand weten dat er 133 nieuwe buschauffeurs nodig zijn. Het werven van buitenlandse chauffeurs is nog een proef en moet het potentiële aanbod vergroten en de werkdruk voor het huidige personeel verlichten.

Campagne

Ook wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) heeft vandaag via Instagram aandacht gevraagd voor de vacatures voor GVB-buschauffeurs. Het vervoerbedrijf start volgens haar deze week ook een campagne.