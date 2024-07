Alkmaar is klaar met knallen: vuurwerkverbod definitief

Steeds meer Noord-Hollandse gemeenten hebben een algemeen vuurwerkverbod. In Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Amsterdam mag je tegenwoordig nergens meer vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Ook Alkmaar volgt nu.

Handhaving

Het college in Alkmaar gaat nu een vervolg geven aan de wens van de meerderheid in Alkmaar. Maar hoe ga je zo'n verbod handhaven? Burgemeester Anja Schouten belooft dit grondig te gaan onderzoeken. Daarbij geeft ze de waarschuwing dat dit een proces wordt waarbij de gemeente zal moeten leren van eerdere ervaringen. "Dit zal niet zomaar in een jaar vlekkeloos gaan", besluit Schouten.

Ook benadrukken andere partijen dat de gemeente een voorstel moet doen voor alternatieven rond de jaarwisseling. In september legt het college haar plannen voor aan de gemeenteraad.