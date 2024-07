A10 Zuid vijftien centimeter ingezakt bij werk Zuidasdok: snelweg extra nacht dicht

De A10 Zuid richting Schiphol/Den Haag is daardoor afgesloten vanaf knooppunt Amstel tot en met de afrit S108 Amsterdam Oud Zuid. De oprit S108 is wel open.

De weg was dit weekend dicht voor werk aan de A10 Zuid. Volgens de gemeente is 'vanzelfsprekend' vooraf wel onderzocht of de A10 Zuid de grote kranen die voor het werk nodig waren wel kon houden. "Daaruit kwamen geen risico’s naar voren."

Die conclusie was dus onterecht. "Na verwijdering van het materieel bleek de weg toch zo'n 15 centimeter te zijn verzakt, op de plek waar een kraan had gestaan om palen te draaien en damwanden uit de grond te trekken. Er is schade op drie rijstroken."

De weg was eerder vandaag wel enige tijd open, maar verkeer mocht toen niet harder dan 70 kilometer per uur rijden. Als de reparatie goed verloopt, kan de A10 Zuid in de richting van Schiphol dinsdagochtend om 5.00 uur weer open.