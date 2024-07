Ervaren Jeroen Zoet tekent bij AZ als tweede keeper

"De trainer heb ik in een eerder stadium al gesproken en vandaag ben ik op het prachtige trainingscomplex geweest", zegt Zoet in een persbericht. "Daar sprak ik alvast kort met Bruno (Martins Indi red.) en Jordy (Clasie red.) voordat zij moesten trainen, met wie ik nog samen heb gespeeld bij Oranje. En verder zijn er natuurlijk veel jonge jongens. Ik heb veel zin in mijn nieuwe sportieve uitdaging.”

In totaal speelde Zoet bijna vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal. Toch zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met Owuso-Oduro, die pas afgelopen seizoen debuteerde op het hoogste niveau. De afgelopen week versterkte AZ zich al met Troy Parrott en zag het Yukinari Sugawara vertrekken.

Reserverol

"Na het vertrek van Mathew krijgt Rome-Jayden de kans als eerste doelman", zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ. "Daar hebben we veel vertrouwen in met elkaar. Het is prettig om Jeroen daarachter te hebben, een doelman die alles in zijn carrière al heeft meegemaakt. Op 33-jarige leeftijd is hij bovendien nog topfit en wil hij graag van waarde zijn in de rol zoals die met elkaar besproken is."

Zoet speelde eerder bij PSV, RKC Waalwijk, FC Utrecht en La Spezia. In totaal speelde hij elf interlands in het Nederlands elftal. Tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018, wat Oranje niet haalde, was hij de eerste keeper.