Met support op de tribune in Parijs wil Bo van Wetering knallen op Spelen

Voor de tweede keer gaat Bo van Wetering met de handbalsters naar de Olympische Spelen. De 24-jarige speelster uit Heerhugowaard verwacht in Parijs een hele andere entourage dan in Tokio. "Nu kunnen vrienden en familie heen. Dat is wel echt heel leuk. Tegen Angola zijn er wat familieleden en vrienden", zegt Van Wetering.