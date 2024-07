Eén verdachte niet langer verdacht van doodslag op dode Kroaat in Medemblik

R. staat samen met M.F uit Amstelveen terecht voor de dood van de Kroaat. F. zou Lukačević aan de Vereweg hebben doodgereden met een Ford Transit. Tijdens de regenachtige nacht zou een ruzie zijn ontstaan over een partij drugs van meer dan 1.000 kilo. Er werd in die regenachtige nacht meerdere keren geschoten. Volgens M. F. ook op hem. "Ik heb mijn leven moeten redden", zei hij eerder in de rechtbank.

Doodslag en handel in cocaïne

Een half jaar later worden C.R. en M.F. aangehouden. Zij worden dan verdacht van doodslag op de Kroaat, maar sinds vorig jaar mogen ze het proces in vrijheid afwachten. F. - die in Alkmaar afwezig was - wordt nog steeds verdacht van doodslag en de handel in cocaïne. Van dat laatste feit wordt ook R. verdacht, net als van het wegmaken van bewijsmateriaal bij de loods in Medemblik.

Wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.