Dolfijn in Noordzeekanaal stabiel, maar zorgen blijven: 'Hij durft niet terug naar zee'

Intussen komen er nog steeds dagelijks mensen om de exotische dwaalgast met eigen ogen te zien. NH treft een echtpaar in fietstenue dat helemaal uit Sassenheim is komen fietsen om de dolfijn te zien. "Het lijkt me dat hij eten genoeg heeft", zegt een meneer die op een bankje over het water tuurt, "maar ja, het dier hoort hier natuurlijk niet. Ik zou ook niet weten hoe je 'm terug naar zee krijgt." Een visser aan het kanaal heeft hem ook nog niet gezien, hij heeft alleen oog voor zijn eigen dobber. Hij heeft nog niets gevangen vandaag. "Ik denk dat die dolfijn alle vissen opvreet", zegt hij lachend.

Meldingen

Bij SOS Dolfijn zijn al een paar dagen geen meldingen binnen gekomen. Dat was een van de redenen waarom de hulporganisatie zelf poolshoogte wilde nemen. Op maandagmorgen zwom de dolfijn in het Noordzeekanaal ongeveer ter hoogte van de papierfabriek. Als je hem ergens in die buurt ziet zwemmen, raadt SOS Dolfijn aan dat te melden op de site waarneming.nl.

SOS Dolfijn bellen is minder zinvol. "Mensen doen dat met goede raad, dat is goed bedoeld maar niet heel zinvol. Wij hebben twintig jaar ervaring en weten precies wat we kunnen doen, en dat is op dit moment bitter weinig", zegt Annemarie van den Berg.