Hond Tim werd doodgebeten door vechthonden, baasje hoopt via rechter op gerechtigheid

Omdat Sylvia het belangrijk vindt dat A. voor de rechter moet verschijnen, hebben zij en haar buurvrouw aangifte gedaan. Ze hoopt vooral dat de rechter hem wakkerschudt. "Ik ben bang dat hij weer met die honden gaat beginnen, maar hij moet beseffen wat hij met zulke honden in handen heeft. Volgens mij beseft hij nog steeds niet wat er is gebeurd en wat er nog kan gebeuren."

Het was niet de eerste keer dat een hond van A. een andere hond aanviel. Het OM bevestigde eerder aan NH dat in 2019 een soortgelijk incident heeft plaatsgevonden. Toen vond geen vervolging plaats omdat er geen aangifte was gedaan; de baasjes hebben het onderling geregeld.

Wat er met de vier honden die Tim hebben aangevallen moet gebeuren, weet ze niet. "Het blijven gewoon honden met een ingefokte agressie. Het is in ieder geval goed dat ze niet meer bij hem wonen. Die flat is veel te klein voor vier van die honden." A. zelf vertelde haar dat hij hoopt dat ze terechtkunnen in een programma waar gedragsdeskundigen proberen agressie bij honden te verminderen.

Vieze woning

Het OM verwijt hem dat hij te weinig heeft gedaan om zijn gevaarlijke honden in toom te houden door ze niet aan te lijnen, niet vast te houden en zonder muilkorf uit te laten. Daarnaast zou hij de honden hebben verwaarloosd en in een vieze woning hebben gehouden. In januari zou A. ook nog een ambtenaar in functie hebben uitgescholden.

Sylvia is niet van plan om naar de zitting te gaan. "Dat kan ik echt niet aan." Het vonnis wacht ze af, knuffelend met puppy Floor. "Zij is ook héél lief, maar toch mis ik nog steeds alles aan Tim. Hij verstond mij zonder woorden. Als je alleen bent, fixeer je je toch op je hond. Hij gaf me heel veel liefde."