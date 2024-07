20 ton 'imperfecte' broccoli gered: voedselbanken en producenten schieten te hulp

Zo'n negentig procent van de voorraad broccoli met een plekje, een kleurtje en misschien een vliegje heeft Nico Hoogendoorn alsnog aan de man weten te brengen na zijn verhaal. In de koelcel stond een torenhoge stapel kisten met broccoli die de supermarkt en de consument niet wil hebben, omdat het er niet mooi genoeg uitziet. De kans was groot dat die partij bij de koeien of terug op het land terecht zou komen. "Dan krijg ik er helemaal niets voor."

'No brainer'

En toen werd het toch nog druk afgelopen dagen: "Voedselbanken uit de hele regio zijn langs geweest, Anna Paulowna, Zaanstad. No Waste Army heeft al een partij opgehaald om soep te maken, maar het grootste deel is naar groentesnijder Hessing gegaan. Daar hebben we altijd al goede afspraken mee."

Dat beaamt Frank Hessing van de gelijknamige groentesnijder: "Nico is een uitstekende teler. Het zou zonde zijn om die partij te vernietigen. We hebben een afweging gemaakt, maar eigenlijk was het een 'no brainer'. De extra kosten die we maken wegen niet op tegen het weggooien van de groenten."