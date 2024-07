Brand Koninginneweg Hilversum nog steeds met raadsels omgeven

Het is 13 januari even na half elf op een zaterdagavond als in een woning boven de gitaarwinkel aan de Koninginneweg in Hilversum brand uitbreekt. Het duurt niet lang of de vlammen slaan uit het pand. De brandweer schaalt snel op: Grip 1, zeer grote brand. Uit voorzorg wordt er een aantal woningen geëvacueerd. Vanwege de slechte staat van de meeste woningen in die rij is de brandweer bang dat de brand overslaat op de naburige panden.

Zeker twintig bewoners, onder wie ook een paar kinderen, worden tijdelijk opgevangen bij een café in de buurt.

Twee mensen uit het pand, ook de verdachte zelf, raken gewond bij de brand. B. kan worden behandeld in de ambulance, één van zijn buren moet naar het ziekenhuis. Om kwart over één 's nachts is de brand onder controle.