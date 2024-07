Amstelveen en Aalsmeer roepen provincie op om Ringvaart-bruggen minder vaak te openen

De zorgen richten zich vooral op de Bosrandburg en Aalsmeerderbrug. Volgens verkeerswethouders Herbert Raat van Amstelveen en Bart Kabout van Aalsmeer lijkt de bediening van de bruggen minder efficiënt te verlopen sinds dit niet meer op locatie, maar vanuit een centrale in Heerhugowaard gebeurt.

De wethouders vermoeden dat de bruggen langer openstaan dan nodig is. “Daarnaast constateren wij dat de bruggen tijdens de spits ook regelmatig worden geopend voor pleziervaart”, schrijven zij in de brief. Dat zou voor flinke files zorgen.

De brief is nog niet bij de Provincie Noord-Holland binnengekomen, vertelt een woordvoerder. "Zodra dat is gebeurd zullen we de inhoud bespreken en natuurlijk ook in gesprek gaan met beide gemeentes. We houden ons aan het door ons zelf vastgestelde bedieningsbesluit."

Maximaal elk half uur open tijdens spits

De wethouders roepen de provincie juist op om terug te keren naar de regelingen uit dat bedieningsbesluit, dat in 2010 in gebruik is gegaan. Daarin staat dat de bruggen in de ochtend- en avondspits maximaal eens per half uur open mogen voor uitsluitend beroepsvaart.

Verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jeroen Olthof verzekerde NH eerder dat "alles wat de bediener op de brug kan doen, hij of zij ook vanuit Heerhugowaard kan doen. En bovendien net zo snel." Verslaggever Thijs-Jan van Aalst nam toen een kijkje bij de centrale van waaruit inmiddels twintig bruggen in Noord-Holland worden bestuurd.

NH maakte deze reportage over de bediencentrale in Heerhugowaard: