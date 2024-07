'Mijn levenswerk is weg', Ferry's schuur vol oldtimers ging in vlammen op

De brand ontstond vrijdag rond 11.30 uur toen Ferry bezig was met laswerkzaamheden aan een eend. "Een vonkje, een vlammetje onder de stoel en toen was er geen houden meer aan. Het ging ontzettend snel, het ging als een lopend vuurtje." Hij probeert het vuur nog te blussen, maar tevergeefs.

Ferry loopt vanochtend tussen de wrakstukken, maar lijkt nog steeds verdoofd door wat hem is overkomen. Zijn armen in het verband. Opgelopen tijden het redden van een Eend die hij omgebouwd had tot elektrische auto. "Je probeert te redden wat je kunt redden, dat zit in de mens denk ik." Een andere Eend stond nog bij de autospuiterij: "Dat is uiteindelijk nog een geluk bij een ongeluk."

Auto van vader is verwoest

Verder is het vooral een troosteloze aanblik. De auto's hadden ook veel emotionele waarde. "Daarbovenop ligt de auto van mijn vader, een deux-chevaux uit 1983, dat was toch een soort erfstuk. Dat is echt triest, maar ook de auto van mijn overleden broer stond hier. Ik ben al veertig jaar bezig met deze hobby en dat is in één keer weg."

De brandweer heeft de schuur gecontroleerd uit laten branden. Door de regen en de inzet van de brandweer sloeg het vuur niet over naar andere gebouwen. "Toen ik dit huis kocht, heb ik alleen de loods bekeken, de makelaar vroeg nog of ik niet het huis wilde bekijken, maar dat hoefde voor mij niet. Ik was zo blij met die loods. Nu moet ik opnieuw beginnen. Dat doe ik wel, want stilzitten is niks voor mij."