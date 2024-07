Schapen gaan in Waterleidingduinen doen wat damherten nalaten: gras eten

Het scheelt weinig of er zijn straks meer schapen dan damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Van de naar schatting achtduizend exemplaren die hier een paar jaar geleden rondliepen, zijn er vermoedelijk nog maar iets meer dan duizend damherten over. Dat aantal gaat nog verder zakken. Dat is nodig, zegt beheerder Waternet. Damherten hebben in de duinen geen natuurlijke vijanden waardoor de omvang uit de hand is gelopen. Dit gaat ten koste van de natuur.

Tekst gaat verder onder de video over het loslaten van de schapen in de Waterleidingduinen.