Hoe Hilversum na MH17 het epicentrum van rouw en verdriet werd

De ernst van de ramp drong in fases tot hem door, vertelt Pieter Broertjes (71). Hij is net drie jaar burgemeester van Hilversum als vlucht MH17 wordt neergehaald. De Gooise gemeenschap verliest in één klap vijftien inwoners. Drie hele families.

"Amsterdam had twaalf slachtoffers - kun je nagaan. Iedereen in Hilversum kende wel iemand die in dat vliegtuig had gezeten." Hoe groot het verdriet ook was, het zorgde voor een groot gevoel van lotsverbondenheid en saamhorigheid in de weken na de ramp, zegt Broertjes.

Draaiboek

Broertjes: "Ik vroeg aan mijn ambtenaar: zijn hier draaiboeken voor? Nee, die zijn hier niet voor, antwoordde hij." Broertjes, ook oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, besloot zijn journalistieke intuïtie te volgen. "Ik ben op pad gegaan, naar de mensen toe. Om het verhaal te horen, te begrijpen wat er aan de hand was. Toen ervoer ik pas hoe enorm indrukwekkend het is geweest voor de mensen. En nog steeds."

Hilversum was in die tijd het epicentrum van het verdriet en de rouw, zegt Broertjes. "De stoet met rouwauto's vanuit Eindhoven naar Hilversum, met alle slachtoffers, dat was natuurlijk een indrukwekkende toestand." Op de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum werden de MH17-slachtoffers onderzocht en geïdentificeerd.

Het zal even wennen worden, denkt Broertjes, dat de herdenking vanaf volgend jaar om de vijf jaar wordt gehouden. "Ik kijk er altijd enorm naar uit om de mensen weer te zien en te spreken. We moeten wat gas terugnemen straks, maar dat contact houden we toch wel. Ook buiten de ceremonies om."